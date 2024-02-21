البيئة تسلم 6 خطوط فرز بمصنع معالجة وتدوير المخلفات بمدينة دفرة بالغربية

شهدت محافظة الغربية فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية ، لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية ، وفى إطار ملحق عقود الاتفاق الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإنتاج الحربى) لتنفيذ مشروعات المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، و المتضمن رفع كفاءة عدد (٦) خطوط بمصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمدينة دفرة التسليم النهائى لعدد ٤ خطوط فرز (٢ خط السادات و ٢ خط دفرة الجديد) ، كما تم التسليم الابتدائى لعدد ( ٢ خط دفرة القديم) ، وذلك بمجمع مصانع دفرة لمعالجة وتدوير المخلفات.

ويذكر أنه تم التسليم الابتدائى للمدفن الصحى الآمن بمدينة سفاجا إلى محافظة البحر الاحمر . وذلك من خلال اللجنة الفنية المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الاعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الاعمال الواردة بملحق عقود المراحل الاربعة من البنية الاساسية للمنظومة على مستوى المحافظات .

يتكون المدفن من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح ، و العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على ٢ مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ، وايضا شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة ، ويحاط المدفن بشبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا يأتى فى اطار دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، و زيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات ، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري و تغير المناخ.

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