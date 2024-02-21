كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن الحالة ‏الجوية مستقرة بشكل كبير، والظواهر الجوية غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، وهو ما يساعد على ‏الاستقرار والشعور بالدفء خصوصا مع المرتفع الجوي بطبقات الجو العليا والذي يعمل على ‏زيادة فترات سطوع الشمس‎.‎

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية التي نتعرض لها هي كتل هوائية صحراوية؛ ما يزيد من قيم درجات ‏الحرارة وجعلها أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 ‏درجات.

واكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم سجلت 22 درجة مئوية، وكان ‏الطقس دافئا بشكل كبير خلال فترات النهار بمعظم المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه ‏البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء‎، وجنوب البلاد‎.

ونوهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الطقس مائل للدفء على ‏المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، خاصة مع وجود أشعة ‏الشمس، ولكن في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس؛ نشهد انخفاضا بدرجات الحرارة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا ‏الانخفاض يكون ملحوظا بشكل كبير في ساعات الليل المتأخرة، وفترات الصباح الباكر.‏