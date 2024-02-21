تعليق قوي من عزة مصطفى على مرافعة مصر أمام محكمة العدل |فيديو

علقت الإعلامية عزة مصطفى على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قائلة:"النهاردة مصر وثقت السجل الأسود للعدو الصهيوني، أمام محكمة العدل الدولية، مصر فضحت جميع مخططات الكيان الصهيوني لفكرة تهجير الفلسطينيين"

عزة مصطفى:مصر كشفت اليوم جميع جرائم الإبادة الجماعية

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر كشفت اليوم جميع جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الكيان الصهيوني، ضد أهالي غزة، معلقة:"أهالي غزة اللي هما أصحاب الأرض الأصلية".



وتابعت عزة مصطفى:" الدكتورة ياسمين موسى هي نموذج من نماذج للكثير من المصريين، وهي نموذج مشرف للغاية"