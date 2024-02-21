السفير علي حنفي: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تعري ممارسات إسرائيل

قال الدكتور علي حنفي ، نائب وزير الخارجية الأسبق، إنه يتوقع أن تأخذ عدد من الدول، نفس الموقف المصري أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن مصر هي الجار المباشر لفلسطين، ولديها أرشيف عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ النكبة.

وأضاف السفير علي الحنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على شاشة "دي إم سي"، أنه كان من الطبيعي أن تطرح مصر تصورها أمام محكمة العدل الدولية، منوها بأن القضية الفلسطينية مطروحة بشكل مستمر خاصة في أروقة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن التصريحات التي أدلت بها مصر، تكشف أمورا أخرى، وتعري ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.