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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولتها بالمدينة.. وزيرة السياحة المغربية تبدي إعجابها بشرم الشيخ

وزيرة السياحة المغربية
وزيرة السياحة المغربية

أبدت فاطمة الزهراء لعمور، وزيرة السياحة المغربية والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إعجابها بمدينة شرم الشيخ خلال زيارتها اليوم، ومشاهدتها معالم المدينة، حيث قامت بجولة داخلها.

واصطحب الوزيرة المغربية، خلال الجولة، خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، "فاطمة والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها الحالية لمصر. 

وقامت بزيارة مدينة شرم الشيخ لتفقد عدد من المقاصد السياحية بها برفقتها الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، ومنها مركز الرصد الأمني.

وأشار المحافظ إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق 'شرم الشيخ-   النفق" وطريق" شرم الشيخ- طابا" من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جارٍ تنفيذها.

كما قامت وزيرة السياحة المغربية  يرافقها محافظ جنوب سيناء بزيارة لمنطقة الهجن والتراث  تفقدت فيها مضمار الهجن، والقرية التراثية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن القرية التراثية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أنها تشمل 10 ورش حرفية و2 قاعة عرض، مخازن، مسجد، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وخلال الجولة، أعطى محافظ جنوب سيناء فكرة موجزة عن مشروع توسعة محطة المعالجة الذي يشمل بحيرات الاكسدة بطاقة تصميمية 7500 متر 3/ يوم، تعمل بنظام المعالجة الطبيعية الثنائية وتتكون من 11 حوض، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 195 مليون جنيه وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة تنفيذ 100 % .

وأضاف أن المشروع يشمل أيضا معمل لعمل التحاليل اللازمة للمياه، و المعمل لخدمة إجراءات مأمونية تداول الصرف الصحي للمحافظة من فنادق ومحطات الشركات، ومبنى للدخل والمصافي، وعدد 1 حوض اللاهوائي، وعدد 2 حوض ترددي، وعدد 6 حوض انضاج، وعدد 1 حوض موازنة وخط السيب النهائي للغابة الشجرية بالإضافة الي مبنى المولد، السور ،مبني لوحات الكهرباء، المبني الإداري،السور.

ولفت إلي أن المشروع استكمالا للمرحلة الأولى للمعالجة الطبيعية والتى تعد اول مسار الطيور المهاجرة والملاذ الآمن لها بعد طول المسار والقادمة من أوروبا.

كما تفقدت وزيرة السياحة المغربية، مشروع تجلي شرم الشيخ وهو مركز لبيع الأعشاب والمستحضرات العشبية ومنتجات سانت كاترين بمدينة شرم الشيخ.

وأعربت وزيرة السياحة المغربية في ختام جولتها عن انبهارها بما رأته بمدينة شرم الشيخ من مقاصد سياحية وجو مشمس وطبيعة ساحرة. 

وقدمت الشكر للمحافظ علي حسن استقباله ومرافقته لها في جولتها السياحية في إطار بحث سبل التعاون بين الجانب المصري والمغربي في مجال السياحة.

وزيرة السياحة السياحة المغربيه

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جنوب سيناء شرم الشيخ وزيرة السياحة المغربية فودة

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