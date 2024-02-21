برلماني: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فضحت انتهاكات وأكاذيب دولة الاحتلال

وصف النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، بالتاريخية، مؤكدا أنها فضحت وكشفت أكاذيب دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم أجمع، ووضعت محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين أمام مسئولياتهم التاريخية والقانونية.



وأشار أبوكليلة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذه المرافعة التاريخية التي قدمتها الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية للخارجية المصرية، بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتأكيدا لموقف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى الثابت، برفض كافة الإملاءات والضغوط الدولية التي تحاول دفع مصر لقبول سيناريو التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي ترفضه الدولة المصرية رفضا قاطعا.



وأضاف أبو كليلة أن الوثيقة التي قدمتها مصر لمحكمة العدل الدولية كشفت حجم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بقطاع غزة، وفضحت الأكاذيب التي تروجها إسرائيل بشأن منع وصول المساعدات لقطاع غزة المحاصر، فدولة الاحتلال هي المسئول الأول والأخير في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بحصارها للقطاع.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تبذل جهودا مضنية فى التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل وتوصيل صوته للعالم، بعد الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال والتي خالفت القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكل القرار الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية.



وندد أبوكليلة بجرائم دولة الاحتلال وفظائعه ضد الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة، مستنكرا فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن فى الزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى من أجل حل القضية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967.



وأكد أبو كليلة أن الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لحل القضية الفلسطينية بما لا يتعارض مع ثوابت الأمن القومي المصري.