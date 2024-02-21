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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 1147 جهازا تعويضيا لذوي الهمم بقرى ونجوع كفرالشيخ

صدى البلد

أعلن محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، عن تسليم جمعية الأورمان 1147 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لأصحاب الهمم غير القادرين، على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار اهتمام الدولة وأجهزتها بذوى الهمم والمعوقين من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني .


وأكدت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة الدكتورة ماجدة جلالة، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيره إلى أننا نشهد فى العصر الحالى طفرة حقوقية غير مسبوقة فى حقوق الإنسان، كما أصبح ذوى الإعاقة شركاء أساسيون فى المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة .


وأوضحت أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مشيره في الوقت ذاته إلى توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .


من جانبه، قال مدير عام الأورمان ممدوح شعبان إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ، ورفع الروح المعنوية ، وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين . 


وأضاف شعبان أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى كفرالشيخ، وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة .
يذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700 جهاز تعويضي و6000 سماعه طبية.

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