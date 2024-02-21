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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جانتس: سنواصل القتال ضد حزب الله حتى إعادة الأمن للسكان في الشمال

صدى البلد

أكد بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، مواصلة القتال ضد حزب الله حتى إعادة الأمن للسكان في الشمال، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف، أن هناك مؤشرات إيجابية على احتمال تنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقف إطلاق النار

ووجه الشكر، للإدارة الأمريكية لمنعها مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد على مواصلة العمليات العسكرية خلال شهر رمضان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع حماس بشأن المحتجزين، لافتا إلى أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستبدأ بعد إجلاء المدنيين من المكان.

إجلاء المدنيين إسرائيل القاهرة الإخبارية عضو مجلس الحرب الإسرائيلي قطاع غزة

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