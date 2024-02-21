عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 11 دولة.. انطلاق البطولة الأفريقية للمواي تاي بالقاهرة |صور

صدى البلد

انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات البطولة الأفريقية للمنتخبات للمواي تاي في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى يوم السبت 24 فبراير الجاري.

يشارك في البطولة 11 دولة هي: المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، موريشوس، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار، والكونغو، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ورحب محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للمواي تاي، بوفود الدول المشاركة في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في المنافسات، خاصة أنها تشهد تحديات قوية وعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية، مما يصعب البطولة على الجميع.

ويشارك المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة الأفريقية بـ 18 لاعباً ولاعبة وهم: أحمد صلاح سالم، رضا حسني، عمر عواد، عبد الله صبري، كريم حسن، محمود صلاح، مصطفى كرم، محمود جمال، فيصل بلال، أحمد شريف، محمد الديب، إسلام محمد فتحي، واللاعبات: شهد صبري، داليا حمدي، رنا أحمد، ندا طاهر، نهى علي، رضوى أحمد.

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للمواي تاي: رفعت أحمد جابر، مديرًا فنيًا، محمود عبد الحميد مدربًا، وأيمن الحصماني مدربًا، وم.أحمد رمضان المشرف العام على المنتخبات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي.

حضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف البجيرمي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، مندوبًا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، وسنابوردي جوسونج، رئيس العلاقات الخارجية في السفارة التايلاندية في مصر، وستيفن فوكس، السكرتير العام لمنظمة IFMA ورئيس منظمة AIMS، ومحمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي وشام تان عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد موريشيوس موريس رئيس اتحاد الكاميرون وممثل عن الاتحاد المغربي أحمد الياقوتي وشريسه تان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي والدكتور مصطفى الشيخ، والمهندس أحمد رمضان، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

IMG-20240221-WA0025
IMG-20240221-WA0025
IMG-20240221-WA0024
IMG-20240221-WA0024
IMG-20240221-WA0021
IMG-20240221-WA0021
IMG-20240221-WA0019
IMG-20240221-WA0019
IMG-20240221-WA0020
IMG-20240221-WA0020
IMG-20240221-WA0022
IMG-20240221-WA0022
IMG-20240221-WA0015
IMG-20240221-WA0015
IMG-20240221-WA0018
IMG-20240221-WA0018
IMG-20240221-WA0023
IMG-20240221-WA0023
IMG-20240221-WA0017
IMG-20240221-WA0017
IMG-20240221-WA0014
IMG-20240221-WA0014
IMG-20240221-WA0011
IMG-20240221-WA0011
IMG-20240221-WA0012
IMG-20240221-WA0012
IMG-20240221-WA0016
IMG-20240221-WA0016
IMG-20240221-WA0013
IMG-20240221-WA0013

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

موضوعات متعلقة

نجم اليابان يكشف موقف مبابي مع ريال مدريد

وكيل يورجن كلوب يكشف حقيقة تدريبه لـ بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا| رونالدو وماني يقودان هجوم النصر لمواجهة الفيحاء

تعيين محمد يوسف مشرفا على منتخبات الشباب والناشئين

مبابي يصدم ريال مدريد ويظهر في برشلونة| شاهد

استدعاء ألفيس من محبسه لسماع الحكم عليه في قضية الاغتصاب

6 قرارات حاسمة | اجتماع ناري في اتحاد الكرة

صدمة في إعلان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

آداب عين شمس تعلن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024

موعد رفع الأعمال في شعبان.. احذر اثنان لا يغفر الله لهما في «ليلة النصف»

ضربة للاقتصاد الروسي.. أمريكا تكشف تفاصيل عقوبات جديدة ضد موسكو

دوري أبطال أوروبا| التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة ونابولي

يعاني من الشلل.. البرازيل تهاجم مجلس الأمن بسبب الحربين في غزة وأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شيك جدا .. أحلام تشعل السوشيال ميديا مع ابنها

3500 .. حقيقة صورة لـ أسعار البط أشعلت السوشيال ميديا قبل رمضان

ميدو يقاضي اتحاد الكرة| وهذه تطورات الحالة الصحية لـ«حسام حسن».. ماذا يحدث؟

لوك مختلف.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالة

فيديو

أنا فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ