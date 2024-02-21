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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق مباريات دوري كرة القدم للساق الواحدة مارس المقبل

صدى البلد

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، موعد انطلاق دوري كرة القدم للساق الواحدة "المبتورين" يومي الجمعة والسبت 1 و2 مارس المقبل.

وأكدت اللجنة البارالمبية أن الدوري سيشهد فقط مشاركة الهيئات المسجلة في سجلات اللجنة البارالمبية، على أن يتم اختيار عناصر المنتخب الوطني من مباريات الدوري للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر أبريل المقبل.

وتُذكر اللجنة البارالمبية أنه على الأندية التي لم تسجل سرعة التسجيل حتى تتمكن من المشاركة في منافسات الدوري، وذلك في موعد غايته يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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