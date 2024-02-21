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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دعم مادي مجزٍ | تأهل 41 فريقًا جامعيا بـ مسابقة حافز الابتكار

رعاية المبتكرين والنوابغ
رعاية المبتكرين والنوابغ عن دعمه للمشاريع الابتكارية

يعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن دعمه للمشاريع الابتكارية للسنة الثالثة على التوالي في إطار مسابقة "حافز الابتكار".


شهدت المسابقة إقبالاً هائلاً من قبل الأفكار الإبداعية والفرق المبتكرة، وتم تأهيل 124 فريقًا للمرحلة التالية.

وبعد عملية تحكيم دقيقة واهتمام فائق، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح 41 فريقًا، تضم 214 طالبًا من 25 جامعة مختلفة (حكومية، أهلية، خاصة، تكنولوجية)، وستحصل هذه الفرق المختارة على:


• الدعم المادي (يصل إلى 50 ألف جنيه للفريق الواحد)
• ساعات التدريب المكثفة.
• جلسات الإشراف.
بما يعزز مسيرة الفرق المختارة، ويسهم في تطوير مشاريعهم بشكل مستدام، وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.
تتنافس الفرق المختارة بإثارة وحماس للفوز بالمسابقة حتى نهاية شهر أغسطس 2024.
نشكر جميع الفرق المشاركة على جهودهم وإسهاماتهم المميزة، ونعبر عن فخرنا بالتزامنا بتقديم الدعم اللازم للمشاريع الابتكارية وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجتمعنا.
تابعونا لمعرفة كل جديد حول مسابقة حافز الابتكار 2024...نتمنى لكل الفرق التوفيق والنجاح في رحلتها الابتكارية.
جدير بالذكر أن مسابقة حافز الابتكار لطلاب الجامعات، يتم تنظيمها سنويًّا، ويبدأ التقديم فيها مع بداية كل عام جامعي جديد.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية 
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

 

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