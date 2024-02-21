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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش إضافة| تعليق مثير من الحضري على إدارة حسام حسن منتخب مصر

صدى البلد

كشف عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر عن رأيه في تولي حسام حسن الإدارة الفنية لمنتخب مصر خلفا لـ روي فيتوريا.

وقال الحضري في تصريحات لبرنامج "إنسايد سبورتس" الذي يقدمه الإعلامي أمير عبد الحليم على قناة SSC Sports: "ما حدث لمنتخب مصر في كأس إفريقيا نكسة، وهذا الكلام ربما يغضب البعض لكن نحن في نكسة ولا أعرف من يجب أن يُحاسب عليها".
 

وأضاف "لا أعرف إذا كان يجب أن نحاسب إدارة اتحاد الكرة أم المدرب أم اللاعبين، الكرة المصرية تحتاج إلى تغيير 180 درجة".

وتابع عصام الحضري "حسام حسن" لن يحل الأزمة ولن يضيف شيئا وإن كنت اتمنى، ولكن المشكلة ليست عند حسام حسن".

وأوضح "الكرة المصرية تحتاج إلى أساس وبناء جديد، والكابتن حسام ليس المسئول عن ذلك".

واختتم الحضري تصريحاته "لو نجح حسام حسن فالحمد لله، وإن فشل لا تظلموه".

اتحاد الكرة الكرة المصرية أمير عبد الحليم حسام حسن عصام الحضري منتخب مصر

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