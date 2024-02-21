رئيس جامعة النيل الأهلية: نمتلك التخصصات الجديدة في جميع المراحل الدراسية



قال الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تمتلك العديد من الكليات الهامة مثل كلية الهندسة وكلية التكنولوجيا وعلم الحاسب وكلية التكنولوجيا الحيوية البايو تكنولوجي وكلية إدارة الاعمال وهذه هي الكليات التي تعطي شهادة بمرحلة البكالوريوس.

وأوضح خليل لصدى البلد ، أن الجامعة أيضا لديها كلية دراسات عليا في إدارة التكنولوجيا، مضياف: "هذه الكليات بها برامج نحن في أكثر الحاجة إليها فعلى سبيل المثال كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بها برنامج الذكاء الاصطناعي".

واضاف أن هذا التخصص أصبح له أهمية وابعاد كبيرة جدا حيث يتم تدريسه في مرحلة البكالوريوس لدينا وايضا موجود على مستوى الماجستير والدكتوراة .



وكانت قد أعلنت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، عن فتح أبواب الجامعة يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري لجميع الطلاب السودانيين في مصر، للتعرف على الجامعة وكلياتها وبرامجها البحثية ومراكزها التعليمية وأوجه النشاط الطلابي بها، وإجراءات القبول عند الرغبة في الالتحاق بها.

تتضمن الجولة التعريفية بالجامعة للطلاب السودانيين في مصر، لقاء الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والتعرف على عمداء الكليات المختلفة والاستماع لهم، والتعرف على بعض خريجي الجامعة، والقيام بجولة موسعة داخل أروقة ومباني الجامعة ومراكزها، والتعرف على دورها الأكاديمي والشراكات التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجامعات العالمية، ودور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وزيارة مبادرة رواد النيل.

تأتي زيارة الطلاب السودانيين في مصر لجامعة النيل الاهلية إيمانًا من الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، وتأكيدا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة في خدمة الأشقاء الافارقة، واستيعاب الطلاب العائدين من دول ومناطق تشهد نزاع وصراعات مسلحة ومنها جمهورية السودان الشقيقة.

يذكر أن الجامعة خصصت الرابط https://forms.office.com/r/qtWyFVmRSp لتسجيل الطلاب السودانيين في مصر للمشاركة في الزيارة

جدير بالذكر أيضاً أن جامعة النيل هي أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا