صوت وعقلية من السماء..طفل أسواني موهوب يقرأ القرآن الكريم بعدد آياتة وصفحاته|شاهد

محافظة أسوان تشهد في كل يوم ظهور العديد من المواهب الإبداعية والإبتكارية مما يجعلها فى المقدمة دائماً.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر عدسة " صدى البلد " أحد المواهب الإبداعية التى تتجسد فى الطفل المعجزة " عبد الرحمن محمد عبده 9 سنوات، بالصف الثالث الإبتدائي، والذى تفوق على نفسه بتميزه وتفرده بصوت وعقلية من السماء حيث يحفظ الطفل الأسوانى كتاب الله من آيات المصحف الشريف.

الطفل المعجزة

ويستطيع الطفل عبد الرحمن قراءة الآيات القرآنية ومعرفة ارقامها ونوعيتها بأنها مدنية أو مكية، ويستطيع الطفل الأسوانى أيضاً معرفة عدد الآيات القرآنية فى كل سورة على حده، بالإضافة إلى معرفة الجزء الذى تقع فيه السورة، وكذا الحزب والصفحات، فضلاً عن حفظه لكتاب الله بالتجويد.

وقد أكدت المحفظة لكتاب الله للطفل المعجزة على أن عبد الرحمن يعتبر طفل موهوب بشكل غير مسبوق، ولم أشهده من قبل فى أى أحد، ويستحق أن يلقى إهتمام ورعاية مباشرة من المسئولين بالجهات المختلفة ، وخاصة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لأنه طفل نابغة وفريد من نوعه فى حفظ كتاب الله بشكل منفرد.

وأوضحت بأن والدى الطفل الأسوانى المعجزة عبد الرحمن اعطوا لى التعامل مع ابنهم، والآخذ بأيده لينال الإهتمام الذى يستحقة، متمنية بأن يكون ذلك عبر صدى البلد المشهود لها بإبراز المواهب المختلفة ودعمها وتنميتها وصقلها لتصل إلى طريق النور، وفتح اوسع المجالات لرعايتها على الوجه الأكمل.