محافظ الغربية يناقش التوسع في إقامة منافذ بيع السلع ومعارض "أهلا رمضان"

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ضرورة الاستمرار في الانتشار والتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية " أهلا رمضان " مع قرب حلول شهر رمضان، خاصاً في المناطق الأكثر احتياجا وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية، خاصة الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن؛ تلبي احتياجات المواطن بأسعار مخفضة، مشددا على ضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم/الأربعاء/ مع كافة الجهات المعنية والمديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان بالقرى والمدن.



ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين مديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعي بخصوص توزيع "كراتين" المواد الغذائية لضمان عدم الأزدواجية في التوزيع، بالإضافة إلى التحديث المستمر لقواعد بيانات الأسر الأولي بالرعاية، والتواصل مع كبار المنتجين والتجر والموردين والمصانع بنطاق المحافظة للسلع الأساسية والإستراتيجية لتوفير وإتاحة أكبر قدر من السلع في الأسواق وحث المحلات التجارية الكبرى للمشاركة في تخفيضات السلع الأساسية، بجانب تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.



ووجه المحافظ التموين ومباحث التموين بالتعامل - بكل حزم وحسم - واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين بالمخابز والمنافذ، مهيبا بالمواطنين بالإبلاغ عن حالات رفع أسعار السلع أو اختفائها وعدم توافرها في منافذ البيع المختلفة أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، والإبلاغ عن مخالفات المخابز وذلك من خلال الخط الساخن 15246 والذي تم تخصيصه لهذا الشأن.



كما وجه التموين بتعليق لافته موحده على المخابز بالمحافظة يكتب عليها (مواعيد الفتح، رقم مدير التموين بالمنطقة، رقم الخط الساخن 15246).



وأكد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ بالتنسيق مع مدرية التموين، والطب البيطري، والصحة، وحماية المستهلك، ومباحث التموين)، كما وجه بتوزيع السكر بالمنافذ من الساعة 1 حتى 7 يوميا ولا يتم التوزيع قبل ولا بعد الموعد وبحضور الرصد والتموين للرقابة على عملية التوزيع مع التأكيد الدائم علي توافر جميع السلع الرئيسية بجميع المنافذ (سمنه، زيت، سكر، أرز، مكرونة، دقيق، فول، عدس، شاي) بجانب ضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين خلال شهر رمضان وخاصة السلع الإستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.



وأكد المحافظ، أن محافظة الغربية كانت من أولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود تلك المعارض بكافة القرى والمدن، حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين.