عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة النيل: سنفتتح كلية دراسات عليا جديدة لتأهيل الراغبين بتدريس التربية المتقدمة

صدى البلد

 


قال الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية، إنه قد أصبح العالم هو عالم رقمي إلى جانب جزء إنساني ولكن يجب تدعيمه بالجانب الرقمي وبالتالي هناك كلية جديدة وفي الجامعة خاصة بهذا العلم الجديد الذي بدأ يظهر في العالم وهو العلوم الإنسانية الرقمية وهو كيفية تطبيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تحليل البيانات الإنسانية والعلوم الإنسانية وعلوم المجتمع والعلوم النفسية.


وأوضح لصدى البلد أنه يستطيع من خلاله معرفة ما يحبه الناس والقدرة على تقديم نصائح لصانع القرار للقدرة على رفع مستوى المعيشة وغيرها من التحليلات للمجتمع .

واستكمل: " هذه هي أول كلية من الكليات الخمسة الجديدة والتي ستفتتح في سبتمبر القادم وهي كلية العلوم الإنسانية الرقمنة وكالعادة نحن لدينا اهتمام بالدراسات العليا لذلك لدينا كلية دراسات عليا في التربية لراغبي مزاولة مهنة التدريس ولكن ليس خريجي كلية التربية إنما خريجي كليات أخرى مثل كلية العلوم والصيدلة والهندسة والآداب ونعلمهم الأمور التربوية ولكنها أمور تربوية متقدمة ولكي يكون المدرس قادر على تجهيز طلاب للجامعة".

 


وكانت قد أعلنت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، عن فتح أبواب الجامعة يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري لجميع الطلاب السودانيين في مصر، للتعرف على الجامعة وكلياتها وبرامجها البحثية ومراكزها التعليمية وأوجه النشاط الطلابي بها، وإجراءات القبول عند الرغبة في الالتحاق بها.

تتضمن الجولة التعريفية بالجامعة للطلاب السودانيين في مصر، لقاء الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والتعرف على عمداء الكليات المختلفة والاستماع لهم، والتعرف على بعض خريجي الجامعة، والقيام بجولة موسعة داخل أروقة ومباني الجامعة ومراكزها، والتعرف على دورها الأكاديمي والشراكات التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجامعات العالمية، ودور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وزيارة مبادرة رواد النيل.

تأتي زيارة الطلاب السودانيين في مصر لجامعة النيل الاهلية إيمانًا من الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، وتأكيدا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة في خدمة الأشقاء الافارقة، واستيعاب الطلاب العائدين من دول ومناطق تشهد نزاع وصراعات مسلحة ومنها جمهورية السودان الشقيقة.

يذكر أن الجامعة خصصت الرابط https://forms.office.com/r/qtWyFVmRSp لتسجيل الطلاب السودانيين في مصر للمشاركة في الزيارة

جدير بالذكر أيضاً أن جامعة النيل هي أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

الاصطباحة في خطر.. ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

ترشيحاتنا

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

شاهد| الصور الأولى لـ عقد قران شقيقة كهربا

البرلمان البريطاني يمرر مقترحين لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

بجيب قصيرة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيك عبر انستجرام|شاهد

دخلوا الكلية إزاي| تفاصيل رسوب 75% من طلاب الطب للمرة الثانية بهذه الجامعة

الشحات وإمام عاشور وكهربا أبرز ضيوف رامز جلال في رمضان (غير رسمي)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشاره .. أعراض الإصابة بفيروس الكبد الوبائي a

سعر خرافي.. فستان دينا الشربيني بحفل ليالي السعودية يثير الجدل

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة المصانع لعمل بودرة السوبيا

بفستان شيك جدا .. أحلام تشعل السوشيال ميديا مع ابنها

فيديو

أنا فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ