رئيس جامعة النيل: سنفتتح كلية دراسات عليا جديدة لتأهيل الراغبين بتدريس التربية المتقدمة



قال الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية، إنه قد أصبح العالم هو عالم رقمي إلى جانب جزء إنساني ولكن يجب تدعيمه بالجانب الرقمي وبالتالي هناك كلية جديدة وفي الجامعة خاصة بهذا العلم الجديد الذي بدأ يظهر في العالم وهو العلوم الإنسانية الرقمية وهو كيفية تطبيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تحليل البيانات الإنسانية والعلوم الإنسانية وعلوم المجتمع والعلوم النفسية.



وأوضح لصدى البلد أنه يستطيع من خلاله معرفة ما يحبه الناس والقدرة على تقديم نصائح لصانع القرار للقدرة على رفع مستوى المعيشة وغيرها من التحليلات للمجتمع .

واستكمل: " هذه هي أول كلية من الكليات الخمسة الجديدة والتي ستفتتح في سبتمبر القادم وهي كلية العلوم الإنسانية الرقمنة وكالعادة نحن لدينا اهتمام بالدراسات العليا لذلك لدينا كلية دراسات عليا في التربية لراغبي مزاولة مهنة التدريس ولكن ليس خريجي كلية التربية إنما خريجي كليات أخرى مثل كلية العلوم والصيدلة والهندسة والآداب ونعلمهم الأمور التربوية ولكنها أمور تربوية متقدمة ولكي يكون المدرس قادر على تجهيز طلاب للجامعة".



وكانت قد أعلنت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، عن فتح أبواب الجامعة يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري لجميع الطلاب السودانيين في مصر، للتعرف على الجامعة وكلياتها وبرامجها البحثية ومراكزها التعليمية وأوجه النشاط الطلابي بها، وإجراءات القبول عند الرغبة في الالتحاق بها.

تتضمن الجولة التعريفية بالجامعة للطلاب السودانيين في مصر، لقاء الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والتعرف على عمداء الكليات المختلفة والاستماع لهم، والتعرف على بعض خريجي الجامعة، والقيام بجولة موسعة داخل أروقة ومباني الجامعة ومراكزها، والتعرف على دورها الأكاديمي والشراكات التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجامعات العالمية، ودور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وزيارة مبادرة رواد النيل.

تأتي زيارة الطلاب السودانيين في مصر لجامعة النيل الاهلية إيمانًا من الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، وتأكيدا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة في خدمة الأشقاء الافارقة، واستيعاب الطلاب العائدين من دول ومناطق تشهد نزاع وصراعات مسلحة ومنها جمهورية السودان الشقيقة.

يذكر أن الجامعة خصصت الرابط https://forms.office.com/r/qtWyFVmRSp لتسجيل الطلاب السودانيين في مصر للمشاركة في الزيارة

جدير بالذكر أيضاً أن جامعة النيل هي أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.