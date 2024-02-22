نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر من تسونامي في ضيافة صدى البلد..اليوم



يستضيف موقع صدى البلد الاخباري الدكتور عمرو زكريا حمودة عميد معهد علوم البحار والمصايد، ونائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر من موجات تسونامي باليونسكو بالأمم المتحدة اليوم الخميس.

ويحدثنا الدكتور عمرو زكريا حمودة عن تفاصيل حول وضع مصر من مخاطر تسونامي والاستعداد المبكر، والعديد من الملفات الهامة بملف علوم البحار والمصايد.

وقد فاز الاستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنه الدوليه للانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالامم المتحدة، وهذه تعد المرة الاولى التى يتولى فيها تلك المنصب خبيرا من الدول الافريقية والعربيه حيث جاء هذا المنصب بناء على المجهودات والانشطة التى قام بها السيد الاستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة خلال المشاركةفى اعداد البرامج الخاصة بالانذار المبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الاطلنطي .



ويعد هذا المنصب اضافةالى دور مصر الاقليمى والدولى باليونسكو بالامم المتحدة بالاضافة الى تقديم رؤية متكامله للحد من المخاطر لموجات التسونامي اتجاه شرق البحر المتوسط .



وقد تم انتخابه باجماع الاصوات من قبل الدول الاعضاء بالجمعية العمومية للجنة الانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو للبحر المتوسط وشمال الاطلنطي بالامم المتحدة.