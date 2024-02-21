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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالشأن التعليمي والقانوني والاجتماعي والرياضي

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد نقابة الأطباء لبحث سُبل التعاون وتبادل الخبرات

صدى البلد

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بمكتبه اليوم، وفد نقابة الأطباء، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والنقابة، وجاء اللقاء بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد البنا نقيب الأطباء بالمحافظة، والدكتور احمد اليك ممثل قطاع شمال الصعيد بالنقابة العامة، واللواء دكتور صفوت عبد الغفار أمين عام النقابة، والدكتور أيمن عبد الباسط، والدكتور أيمن هنداوي، والدكتور محمد هاشم، والدكتور محمد رمضان أعضاء مجلس ادارة نقابة الاطباء بمحافظة بني سويف.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة حريصة علي التعاون مع نقابة الأطباء في مختلف المجالات لخدمة جموع أطباء بني سويف حيث تم الاتفاق علي عقد بروتوكول تعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين،  والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمجتمع السويفي ،وتذليل أي عقبات من شأنها تقليص جودة تلك الخدمات.

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ووجه وفد النقابة والحضور، الشكر لرئيس الجامعة، لحسن الاستقبال وحفاوة الترحيب مثمنين دور جامعة بني سويف والقطاع الطبي ممثلا في كلية الطب ومستشفيات الجامعة، بما تضمه من كوادر بشرية من أطباء وأطقم تمريض وفنيين، في خدمة المنظومة الطبية، وتقديم الخدمات المتنوعة للمرضي.

كما تم الاتفاق، أيضا، وضع سبل للتعاون تخص الشأن التعليمي، والقانوني، والاجتماعي، والرياضي خلال المرحلة القادمة، ومناقشة كيفية التعاون مع  لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة، وكذلك  تنظيم حفل تخرج الدفعة الجديدة من كلية الطب البشري بالتعاون مع نقابة الأطباء ببني سويف،  وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية  بين الجانبين.

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع شمال الصعيد لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ن رئيس جامعة بني سويف

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