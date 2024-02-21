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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترميم عدد من الوحدات.. محافظ بني سويف يترأس اجتماع صندوق الإسكان الاقتصادي

صدى البلد

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي لمناقشة عددٍ من الملفات الهامة، وذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأستاذ مصطفى رسلان مدير وحدة الإسكان الاقتصادي بديوان عام المحافظة.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الإجراءات اللازمة لترميم عددٍ من الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادي والإيواء العاجل، وذلك وفق خطة الترميم التي أعدتها مديرية الإسكان ، بجانب استعراض توصيات لجنة وحدة الإسكان الاقتصادي فيما يخص بعض مخالفات الوحدات السكنية ، والاقتراحات والبدائل التي يمكن تنفيذها للتيسير على المنتفعين، وفي إطار الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة.

حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء مجلس الإدارة بعددٍ من الإجراءات للدفع بمنظومة العمل في هذا الملف الحيوي، جاء ذلك في حضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الإسكان والمالية والمساحة والشهر العقاري، ومديري عموم إدارات التخطيط العمراني، الشئون القانونية ، الشئون المالية، أملاك الدولة، ومديري التسكين والإيرادات بالوحدات المحلية

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