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رئيس التحرير
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تعليم

تطبيق عملي للدراسة |زيارة ميدانية لطلاب سياسة واقتصاد بني سويف لوزارة المالية

صدى البلد

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية السياسة والاقتصاد زيارة ميدانية للمقر الرئيسي لوزارة المالية ، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء بكر عميد الكلية، والدكتور مسعد الغايش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستقبل الوفد الدكتورة سارة عيد مدير وحدة الشفافية والمشاركة المجمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

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وأوضح الدكتور منصور أن هذه الزيارة تأتي في اطار التطبيق العملي للدراسة الاكاديمية والنظرية، واحتكاك الطلاب بالواقع العملي، من خلال تدريب الطلاب علي بعض المفاهيم المالية، متمثلة في مفهوم الموازنة التشاركية وآلية عمل السياسات المالية، والتعرف علي بعض أنشطة وزارة المالية في مختلف المحافظات، كما تم مناقشة بعض الموضوعات الهامة أبرزها النموذج الوطني للموازنة التشاركية، و الدور الفعال الذي تقوم به وحدة الشفافية بالوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً من طلاب الكلية حول مختلف الموضوعات  التي تم مناقشتها خلال الزيارة المتعلقة بأدوات السياسة المالية في الدولة، والإجابة علي كافة أسالتهم واستفسارات .

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