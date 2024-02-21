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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة التميز الخطابي لعام 2024م

الاوقاف
الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لجائزة التميز الخطابي للمتميزين في الخطابة من حيث بناء الخطبة والتمكن اللغوي والصوتي في أدائها بدون لحن أو أخطاء لغوية.

وأشارت إلى أن الاختبار سيكون فقط في الأداء الخطابي وإتقان حفظ وتلاوة القرآن الكريم للأئمة وخطباء المكافأة. 

وأوضحت جوائز وتفاصيل المسابقة، كما يلي:

 
1. ترشيح عشرة من الأوائل من الأئمة المعينين للإيفاد الدائم لمن لم يسبق لهم الإيفاد الدائم أو إيفاد رمضان سواء سبق لهم الإيفاد أو لم يسبق لمن قضوا أكثر من ثلاث سنوات في العمل بشرط الحصول على 75 % في كل من الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة، وترسيخ خمسة ممن يحصلون على ذات الدرجات من أصحاب الصوت الحسن لإيفاد القراء سواء من الأئمة  أم من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أم من غيرهم من خطباء المكافأة. 

2. عشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه لمن يحصلون على ذات الدرجة في البند السابق  من غير المرشحين للإيفاد أيا كان تاريخ تسلمهم العمل بالأوقاف سواء من الأئمة أم من خطباء المكافأة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو من غيرهم . 

3. اختيار أكثر الأئمة تميزًا للعمل بمساجد آل البيت والمساجد الكبرى بالقاهرة والمديريات الإقليمية.

4. صرف جوائز مالية بحد أدنى خمسة آلاف جنيه لكل من يحصل على 70% فأكثر  في كل من الاختبار التحريري والشفوي كل على حدة.

5. صرف جائزة قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل من يحصل على 60% فأكثر  في كل من الاختبار التحريري والشفوي كل على حدة.

6. تخصيص 3 جوائز لمديري العموم ووكلاء الوزارة قيمة كل جائزة 25 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر  في كل من الاختبار التحريري والشفوي كل على حدة.

7. منح شهادة التميز الخطابي لجميع الفائزين في المسابقة . 
 

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