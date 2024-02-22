أساليب الري والتسميد الحديثة محور ورشة عمل بمديرية الزراعة بجنوب سيناء

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء اليوم، ورشة عمل عن أساليب الري والتسميد الحديثة، بحضور الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سامى العقبى، وكيل المديرية، ووفد من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بهدف تقديم التوعية والإرشاد والدعم للمزارعين، وتقديم منتج "اكس سايز" كمخصب زراعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالاهتمام بتوفير احتياجات وطلبات المزارعين من مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتقديم كافة الخدمات الزراعية والإرشادات اللازمة للحصول على أفضل النتائج المرجوة.

وشارك في الورشة عددًا من المزارعين، والمهندسين الزراعين، وبعض مشايخ وعواقل القبائل، ووفد الشركة الذي ضم غريب ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومصطفى أمين، وأحمد صلاح، والمهندس عبد الله دعبس، وأزهار مصطفى، والدكتورة نهي الحسيني، ومديرة التدريب بمديرية الزراعة.

واستعرض الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، خلال الورشة ما قدمته الدولة من اهتمام بالتنمية الزراعية، والرعاية المختلفة للمزارعين، والسعي الدائم والمستمر لحل المشكلات قد تواجههم.

وأوضح وكيل الوزارة، أهمية النظام التعاوني في توفير الأسمدة والمخصبات، وأهم المحاصيل التي تجود زراعتها في المحافظة، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الجمعيات التعاونية للقيام بدورها نحو خدمة المزارعين.

كما جرى التطرق لما تقوم به إدارة التعاون لتوفير ما يحتاج إليه المزارعين بمختلف مدن ووديان المحافظة من خدمات ومستلزمات الزراعة، ونشر الممارسات الزراعية السليمة.

وقدم المهندس غريب ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة، نبذة عن أهم الخدمات والأنشطة التي تقدم للمزارعين، وعرض نماذج من التجارب المختلفة للمنتجات التسميد والري الحديثة في معظم البلدان المختلفة، وتأثيرها في معدلات نمو النباتات.

كما جرى تقديم شرح وافي لمنتج "الاكس سايز" واستخداماته وأهميته كمخصب حيوي، ومكوناته ومعدلات استخدامه، ومناقشة المزارعين في الصعوبات التي تواجههم، وطرح بعض الحلول المناسبة لها، وعرض بعض التجارب استخدمت "الاكس سايز" كأحد المخصبات الحيوية التي ساهمت في الحصول على نمو زراعي أفضل، وجودة المحصول، وعلاج لبعض المشكلات خلال مراحل نمو الزراعات

جنوب سيناء

IMG-20240221-WA0084(1)

IMG-20240221-WA0087

IMG-20240221-WA0091