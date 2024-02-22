الأمم المتحدة: الاحتلال يمنع لجنة الممارسات الإسرائيلية من دخول القدس

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن كل التوقعات تشير إلة أن ياسمين موسى سيكون لها مستقبل ومكانة متميزة في الدبلوماسية المصرية، خاصة بعد أدائها أمام محكمة العدل الدولية.



وأضاف "ماجد عبدالفتاح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع لجنة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الدخول للقدس وأجراء أي تحقيقات.



وفي سياق متصل أكد أن المجتمع الدولي ينظر بقلق بالغ لعملية عسكرية اسرائيلية محتملة في مدينة رفح لما لها من تأثير إنساني.