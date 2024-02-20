السفير ماجد عبد الفتاح يكشف عن مشروع قرار أمريكي يرفض تهجير الفلسطينيين

قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي ينظر بقلق بالغ لعملية عسكرية اسرائيلية محتملة في مدينة رفح لما لها من تأثير إنساني.

وأضاف في مداخلة لبرنامج “كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن هناك إجماع بين 15 عضوا في مجلس الأمن على رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الاردن.

وكشف السفير عبد الفتاح عن أن واشنطن تعد لطرح مشروع قرار بعد استخدامها الفيتو ضد وقف النار في غزة للمرة الثالثة, يحمل ضمن فقراته رفض فكرة " التهجير القسري” للفلسطينيين.