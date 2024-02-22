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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. "التأثير الاقتصادي للرياضة مؤشرات عالمية - متطلبات النمو"..ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط.. حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الأولى

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

"التأثير الاقتصادي للرياضة مؤشرات عالمية - متطلبات النمو"..ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور حاتم العبد ندوة بعنوان التأثير الاقتصادي للرياضة "مؤشرات عالمية - متطلبات النمو" يحاضر فيها د. عبد الله مصطفى فرماوي مدرس الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان وتنظمها شعبة الدراسات الرياضية بالمركز بمقر المركز بحرم جامعة عين شمس، وذلك اليوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

 


خلية نحل تظهر بجوار القمر الليلة.. شاهد ولا تفوت الفرصة

تتزين سماء مصر الخميس القادم، بمشهد فلكي جذب عندما يقترن القمر مع الحشد النجمي أو ما يطلق عليه خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية التصوير.

 

السبت.. ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي بالبحث العلمي بجامعة عين شمس

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس، تنظيم ورشة عمل تحت عنوان استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - التحديات والمخاطر، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي عميد  كلية الآثار، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر من تسونامي في ضيافة صدى البلد..اليوم

يستضيف موقع صدى البلد الاخباري الدكتور عمرو زكريا حمودة عميد معهد علوم البحار والمصايد، ونائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر من موجات تسونامي باليونسكو بالأمم المتحدة اليوم الخميس.

 

حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الأولى

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولى خاصة بالعام الدراسى ٣٠٣٣-٢٠٢٤.

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