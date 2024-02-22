"الأسرة ودورها في تحقيق الأمن الاجتماعي" ندوة بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز اعلام الخارجة ندوة إعلامية موسعة بعنوان ( الأسرة ودورها فى تحقيق الأمن الاجتماعي) حاضر فيها الاستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد.

أدار اللقاء غادة بصيط-مسئول الإعلام التنموى- تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد - مدير مركز إعلام الخارجة.



تناولت الندوة مجموعة من المحاور حول تكوين البناء الأسرى ودور كل فرد داخل الاسرة والهدف من تكوين الاسرة وكيفية إدارة العلاقة داخل الأسرة سواء بين الزوجين اوبين الآباء والابناء دور بعض القيم فى الحفاظ على الاسرة من التفكك مثل التقدير والتعاون والمشاركة والحكى والانصات واعطاء مساحة كافية للأبناء للمشاركة وابداء الرأى وكذا مساحة الخصوصية وصلة الأرحام وحذرمن العقاب المفرط وإجراء المقارنات وكذا الانشغال عن الأبناء وكثرة الخلافات الأسرية أمامهم وتدخل الأهل غير المبرر وفيما يتعلق بغرس القيم الايجابية اكد على دور المرأة الكبير فى ذلك بصفتها المسئول الأول عن تربية الأبناء ثم ذكر مجموعة من المهددات للكيان الأسرى منها الاستخدام المفرط لوسائل التواصل والصمت العائلى وتدخل الأهل وافشاء الأسرار الزوجية وعن تهديد الكيان المجتمعى أكد على مفهوم ثقافة التفاهة والهاءالمجتمع في أمور هامشية وضرب الرموز.



وقدم الدكتور مصطفى روشتة في نهاية اللقاء تمثلت فى ضرورة تحقيق الأمن النفسي والعاطفي للأبناء والانتباه لما يحاك بالمجتمع والتأثير على الشباب فيما يتعلق بهويتنا المصرية .

ياتي ذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار( أسرتك ثروتك ) وتحت رعاية دكتور / ضياء رشوان - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات د/ أحمد يحيى- رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

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