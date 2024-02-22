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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخفيض 50%.. انطلاق عروض أسعار السلع برمضان من 27 فبراير لدعم المواطنين

صدى البلد

تنطلق عروض شهر رمضان المميزة حصرياً يوم 27 فبراير بخدمة “أمازون برايم”، ويوم 28 فبراير لجميع العملاء، وتستمر حتى 8 مارس، بعروض تخفيضات تصل إلى 50% لدعم العملاء أثناء استعدادهم لشهر رمضان.

وسيتمكن المستهلكون من الاستفادة من مئات الآلاف من العروض على علامات تجارية محلية وعالمية في أكثر من 30 فئة من المنتجات المختلفة من مواد غذائية وإلكترونيات وأزياء وأجهزة منزلية ومنتجات المطبخ ومستحضرات التجميل والعطور.

 ويمكن للمستهلكين من حاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% بحد أقصى 150 جنيهًا على منتجات مختارة، كما تقدم أمازون مصر طرق تقسيط مختلفة مثل خاصية "اشتري الآن وادفع لاحقا" بالتعاون مع ڤاليو  وتقسيط بدون فوائد مع البنك التجاري الدولي وبنك مصر.  

وسيتم تقديم كرتونة رمضان للمستهلكين، والتي تحتوي على الاحتياجات اليومية الضرورية لهذا الشهر المبارك بقيمة 419 جنيهًا، حيث يستطيع العملاء شراء كرتونة رمضان واختيار إرسالها إلى منظمة خيرية أو أسرة محتاجة من اختيارهم قبل بدء شهر رمضان.

وتتضمن كرتونة رمضان المواد الغذائية الأساسية مثل 2 كيلو أرز، و800 جرام من المكرونة، وكيلو سكر، و700 جرام من الزبدة، بالإضافة إلى الفاصوليا والزيت والعدس والشاي من منتجات مثل الضحى، المطبخ، ليبتون، رويال، كنور، سندباد، والخير.

وسيحصل أعضاء برنامج عضوية برايم على إمكانية التسوق المبكر لعروض رمضان حصريًا ابتداءً من يوم 27 فبراير، للاستفادة من عروض التوفير قبل انطلاق عمليات البيع لجميع عملاء أمازون مصر، بالإضافة إلى الحصول على خصومات حصرية وخصومات إضافية من بعض البنوك للتوفير أكثر خلال التخفيضات مع شحن سريع ومجاني، فقط لأعضاء برنامج برايم.

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