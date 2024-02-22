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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رغم بدء عرضه .. فريق عمل طبيبة شرعية يواصلون التصوير

صدى البلد

يواصل صناع مسلسل طبيبة شرعية من بطولة بشري تصوير المشاهد المتبقية من العمل ، بالتزامن مع بدء عرضه علي احدي القنوات التليفزيونية. 

ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

 

طبيبة شرعية يتصدر نسب المشاهدة بعد طرحه بساعات

طرح مسلسل "طبيبة شرعية" على منصة جوي

 

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

وكان آخر أعمال بشري هو فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة “إنتلجنت” وتوزيع خارجي روتانا.

كما شاركت بشري في إنتاج فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ” ، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية في السينمات المصرية وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف.

 

 

طبيبة شرعية مروة عبد المنعم مسلسل طبيبة شرعية نضال الشافعي بشري

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