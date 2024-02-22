4100 سائح أجنبى وزائر مصرى يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس في أبو سمبل

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمشاركة 4100 سائح أجنبى وزائر مصرى، حيث اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى قدس الأقداس، وذلك فى تمام الساعة 6:17 دقيقة من صباح اليوم، الخميس، واستمرت لمدة 20 دقيقة.

وقد أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، لحضور فعاليات الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، وذلك بمشاركة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى، وأيضاً الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبو سمبل، فضلاً عن تقديم 17 فرقة فنون شعبية محلية ودولية، وفرقة باليه أكاديمية الفنون لعروضها الفنية والثقافية والتراثية أمام المعبد قبل وأثناء وبعد حدوث التعامد.

تعامد الشمس

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

وأكد اللواء أشرف عطية أنه تم إعطاء توجيهات برفع درجة الاستعداد لاستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، خاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والآثار وغيرها لتوفير جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين.

وقال إنه توازى مع ذلك وضع شاشة عملاقة أمام ساحة المعبد لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها على وجه الملك رمسيس الثانى.

جدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها، حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان، والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريون، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير، والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان، وهذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام، إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالاً ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالاً بموسم الفيضان والزراعة

وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة آمون ورع حور، لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية