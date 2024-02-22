الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية في معظم الأنحاء.. ودرجة الحرارة في القاهرة 21

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال فترات النهار أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجة أو درجتين.



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 21 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس الشتوي الدفء مستمر في معظم محافظات الجمهورية.

الأرصاد:درجات الحرارة تنخفض بشدة في ساعات الليل



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى، أن المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثراً بأرتفاعات درجات الحرارة ، مثل جنوب الصعيد، و العظمى بها تصل إلى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن درجات الحرارة تنخفض بشدة في ساعات الليل المتأخرة و ساعات النهار الباكر.