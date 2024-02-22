شبورة وأجواء أوروبية.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة| تفاصيل

أجواء شديدة البرودة يشهدها اليوم، الخميس 22 فبراير سكان القاهرة والجيزة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات، إذ تتعرض الطرق الرئيسية والفرعية لظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وطقس غائم جزئيًا على جميع المحافظات.

طقس غائم

الشبورة المائية الكثيفة

وتشير توقعات خبراء الهيئة إلى أن الطقس في الساعات المقبلة في القاهرة الكبرى سيكون دافئًا نهارًا ومائلاً إلى البرودة ليلاً، وسجلت سرعة الرياح 30 كيلومترا في الساعة، وبلغت درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، مع تأثير الشبورة المائية الكثيفة التي تضرب أيضًا طرق محافظة الجيزة، ما يستدعي تحذير المواطنين والمسافرين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا.

وفي محافظات السواحل الشمالية الغربية، تتكون الغيوم الجزئية، وسجلت سرعة الرياح 26 كيلو مترا في الساعة، فيما بلغت درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة

نشاط للرياح

وتنشط الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث بلغت سرعتها 32 كيلو مترل في الساعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، أما في جنوب الصعيد فسجلت درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

وتشهد محافظات شمال الصعيد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، فيما بلغت سرعة الرياح 24 كيلو مترا في الساعة.

أما عن حالة الطقس غدا، الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد تكون شبورة مائية (من الساعة 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة

فرص سقوط أمطار

ومن المتوقع أن تشهد أيضًا حالة الطقس فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما السبت 24 فبراير والأحد 25 فبراير 2024، فتتكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

والاثنين 26 فبراير 2024، تتكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس غائم

تقلبات جوية في أي وقت

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية هي الظاهرة المتواجدة خلال الأيام القادمة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ولكن سرعان ما تتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس.

وأشارت "غانم" إلى أنه من الوارد أن نشهد تقلبات جوية في أي وقت، حتى موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا يوم 20 مارس المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12.

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10.

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 11.

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14.