أخبار التوك شو|متحدث الوزراء يفجّر مفاجأة عن معرض«أهلًا رمضان»..الأرصاد تكشف حالة الطقس

تناولت برامج الـ “توك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن الحالة ‏الجوية مستقرة بشكل كبير، والظواهر الجوية غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية.

قال الدكتور علي حنفي ، نائب وزير الخارجية الأسبق، إنه يتوقع أن تأخذ عدد من الدول، نفس الموقف المصري أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن مصر هي الجار المباشر لفلسطين، ولديها أرشيف عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ النكبة.

علقت الإعلامية عزة مصطفى على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قائلة:"النهاردة مصر وثقت السجل الأسود للعدو الصهيوني، أمام محكمة العدل الدولية، مصر فضحت جميع مخططات الكيان الصهيوني لفكرة تهجير الفلسطينيين"

كشف السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن معرض أهلًا رمضان، مشيرًا إلى أن هذه المعارض ستشهد توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تتراوح بين 15% و30%.

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الجميع يتحدث عن الدكتورة ياسمين موسى صاحبة المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، حيث تحدثت اليوم بلسان بلدها بمنتهى القوة.

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن قضاة المحكمة في "لاهاي" " ينظرون إلى مصر تحديداً نظرة فريدة و خاصة، وذلك لأن مصر دولة جوار جغرافي مع إسرائيل وفلسطين.

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن البيانات التي تصدر عن الهيئة، تعبر عن وجهة نظر كل الجهات المصرية ذات الصلة، متابعا: بيانات الهيئة خلاصة للجهد المشترك المبذول.

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يحدث في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية يثبت أن هناك اختلافًا في معايير العدالة، كما أن ما حدث أثبت أن الدولة المصرية كانت وستظل المدافع الأول عن القضية على مدار أكثر من 79 عاما.

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة كان هو الأصعب بالنسبة لمصر، متابعا: كنا نتوقع حدوث حرب جديدة بين إسرائيل وغزة فقط.

قال خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المركز هو المصدر الرئيسي للبيانات والإحصاءات الرسمية في كافة المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، متابعا: البيانات تساعد المؤسسات في التخطيط ورسم السياسات والقرارات لتحقيق التنمية الشاملة.

