أيمن سلامة: مصر طالبت «العدل الدولية» بإعلان الاحتلال الإسرائيلي باطلاً وغير شرعي|فيديو

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن قضاة المحكمة في "لاهاي" " ينظرون إلى مصر تحديداً نظرة فريدة و خاصة، وذلك لأن مصر دولة جوار جغرافي مع إسرائيل وفلسطين.

مصر قدمت أدلة دامغة على أرتكاب إسرائيل جرائم ضد القانون الدولي

وأضاف أيمن سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر أول دولة في المنطقة العربية ما بين 22 دولة،تبرم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مارس 1979.



وأشار الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إلى، أن مصر قدمت أدلة دامغة على أرتكاب إسرائيل جرائم ضد القانون الدولي، مؤكداً أن إسرائيل أرتكبت أنتهاكات جسيمة لثلاث قوانين رئيسية هما: القانون الدولي العام و القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.



وأكد أستاذ القانون الدولي ،قائلاً:" مصر طالبت اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، إعلان المحكمة أن ذلك الإحتلال العسكري الممتد الطويل، هو إحتلال باطل وغير شرعي"