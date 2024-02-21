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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل صحة الشيوخ: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية سجلت موقفا للتاريخ

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر سجلت موقفا للتاريخ يضاف إلي خطواتها السابقة في دعم القضية الفلسطيني، بكلمتها اليوم امام محكمة العدل الدولية.

ووصف د. حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في تصريحات صحفية له اليوم، كلمة مصر التي ألقتها الدكتورة ياسمين موسى بأنها كلمة قوية هزت العالم، وتمثل قرار وطني وإرادة دولة تعمل من منطلق قوة الحكمة في التعامل مع واحد أهم الملفات في المنطقة.

ووجه وكيل صحة الشيوخ، تحية تقدير واحترام للقيادة المصرية ولأبناء وزارة الخارجية ممن شرفوا مصر خلال المرافعة التاريخية أمام محكمة العدل الدولية اليوم ليثبتوا للعالم أجمع، ان مصر مدافع صلب عن القضية الفلسطينية ودماء الشهداء الفلسطينيين.

وقال د.خضير، إن مصر تؤكد يومًا بعد الآخر أنها باتت تمثل ضمير العالم الإنساني الذي يحمل راية السلام ويعمل جاهدًا لإحلاله في شتى بقاع الأرض سعيًا نحو خلق مجتمعات آمنة ومستقرة وشعوب محبة للسلام. لافتا: أن مذكرة مصر ومرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، قدمت صورة حقيقية لبشاعة الاحتلال الصهيوني وممارساته الاجرامية في فلسطين.

واختتم د. خضير أن، المرافعة التي قدمتها مصر تمثل استمرارًا لجهود مصر الداعمة للقضية الفلسطينية ورد قاطع ضد كل من يشكك في حجم هذه الجهود العظيمة واللامحدودة، ورسالة تأكيد بأن ريادة مصر في الملف لا تحتاج شهادة من أحد، فمصر تذوب في القضية الفلسطينية تماما وبذلت الغالي والنفيس من أجلها.

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