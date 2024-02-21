أحمد موسى: ياسمين موسى نموذج مشرف لعظيمات مصر | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الجميع يتحدث عن الدكتورة ياسمين موسى صاحبة المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، حيث تحدثت اليوم بلسان بلدها بمنتهى القوة.

أحمد موسى:أداء متميز للغاية وقانوني



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدكتورة ياسمين موسى نموذج مشرف للدبلوماسية المصرية أمام العالم، معلقاً:" أداء متميز للغاية وقانوني، والكلمات والرسائل واضحة".



وتابع أحمد موسى، قائلاً"ووجهت الدكتورة ياسمين موسى مرافعة قوية لمحكمة العدل الدولية، وهي صورة مشرفة لعظيمات مصر".