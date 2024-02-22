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رئيس التحرير
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تعليم

الطلاب مش هيفتحو تيك توك|حبير تربوي يشيد بقرار حظر الموبايل في المدارس

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي

أشاد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بالقرار الصادر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن حظر استخدام التلاميذ الموبايل في المدارس أثناء العملية التعليمية.

حيث قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس : إن هذا القرار من القرارات المهمة ، والتى سيكون لها العديد من التأثيرات الإيجابية في العملية التعليمية، وفي نفس الوقت سيقضي على التأثيرات السلبية الناشئة عن استخدام التلاميذ للموبايلات .

وأوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أنه على الرغم من أن الموبايلات يمكن استخدامها لأغراض تعليمية ، إلا ان معظم الطلاب في المراحل الدراسية غالبا ما يستخدمونها بغرض الترفيه

كما شدد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، على ضرورة إعادة الانضباط إلى العملية التعليمية من خلال وضع قواعد وتعليمات لا بد ان يلتزم بها التلاميذ ، مشيراً إلى ان قرار حظر الموبايل في المدارس ، سيؤدي لمساعدة التلاميذ على التركيز داخل الفصل وبالتالي التعلم الفعال ، ووقاية التلاميذ مما يسمى بالتشتت الدراسي الناتج عن استخدام الهواتف المحمولة والتكنولوجيا داخل الفصل ، وتقليل الفرصة أمام الطالب للدخول في مواقع على شبكة الانترنت  لا تتناسب مع المدرسة

وأكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن قرار حظر الموبايل في المدارس سيساعد أيضا على تقليل الفرصة أمام بعض التلاميذ للترويج لبعض الأفكار أو المواقع أو التطبيقات التى لا تناسب المجتمع ، و تعويد الطالب على عدم اصطحاب الموبايلات أثناء الامتحانات ، واكساب الطالب قيم ضمنية بأن المدرسة لها قدسيتها مثلها مثل دور العبادة ، ووقاية التلاميذ من اضطراب ادمان الانترنت الناتج عن الإفراط في استخدامه ، و إتاحة الفرصة للتلميذ لممارسة الأنشطة المختلفة داخل المدرسة بدلا من استخدام الموبايلات في الأوقات المختلفة 
 

وقال الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن القرار سيؤدي أيضا إلى تقليل الفرصة أمام بعض التلاميذ الذين يستخدمون الموبايلات في تصوير مقاطع تيك توك داخل المدرسة مما يخل بقدسية المدرسة ، وتقليل فرص  تحول المدرسة إلى مكان للصراع الاجتماعى والطبقي والتنمر بين الطلاب من خلال المنافسة بينهم على امتلاك أفضل أنواع الموبايلات

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (٨) بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠٢٤ بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بكافة المدارس.

ونص الكتاب الدوري على أنه تحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، نص الكتاب الدورى على أن يفعل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة (۲۱) المخالفة رقم (۳) من القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه، والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكافة المدارس.

كما نص الكتاب الدوري ، على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ كافة ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

التعليم الموبايل التلاميذ

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