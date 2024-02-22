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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل
أوبل جراند لاند موديل 2024

تعتبر السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 أحد أحدث إصدارات الكروس اوفر المقدمة من العلامة التجارية الالمانية في السوق المصري، وتتوفر بثلاثة فئات.

أوبل جراند لاند موديل 2024 

أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئةHIGHLINE  بقيمة قدرها 2,349,990 جنيه       

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة TOP LINE بقيمة قدرها 2,599,990 جنيه       

أوبل جراند لاند موديل 2024 

مواصفات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

بلغت السرعة القصوى للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 نحو 201 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من الثبات لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

 

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

أوبل جراند لاند موديل 2024 

ابعاد السيارة وقياسات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

طول كلي 4477 متر

كلي 1856 متر.

ارتفاع 1609 متر.

قاعدة عجلات 2675 متر.

سعة تخزين خلفية 514 لتر.

 

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