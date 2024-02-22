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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة.. الجهاز الطبي للأهلي يكشف تفاصيل جديدةً عن إصابة اليو ديانج

اليو ديانج
اليو ديانج

أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي، والدكتور أحمد جاب الله، تفاصيل جديدة عن إصابة اللاعب اليو ديانج.

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي: “أليو ديانج خضع لفحوصات طبية، وتم عرضها على خبراء داخل وخارج مصر لحسم موقفه بعد شكوى اللاعب من آلام في الركبة”.

وتابع: “الاتجاه الأقرب إلى الآن في حالة ديانج هو عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية واتخاذ القرار النهائي”.

وأنهى: “أليو ديانج اشتكى من آلام في الجزء الداخلي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار، والشكوى تكررت أكثر من مرة خلال تواجده مع منتخب بلاده”.

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