خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض على فيسبوك

أثار الإعلامي خالد الغندور جدلاً بمنشور شاركه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “من ينتهي ببطيء لن يعود ابداً”.

وكتن قد كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عن مدة غياب لاعب الزمالك ابراهيما نداي بعد الإصابة.

وكتب عبر فيسبوك: “نتيجة الاشعة الزمالك يعلن إصابة لاعبه ابراهيما نداي بمزق في العضلة الضامة ليغيب لمدة شهر”.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق بمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.