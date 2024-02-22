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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولي لحريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية

حريق مخزن الزيوت
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية

شهد مركز ومدينة فايد، اندلاع  حريق بمخزن للزيوت والمواد البترولية بفايد بمحافظة الإسماعيلية ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وحصل «صدي البلد» على الصور الأولي للحادث.


وتلقت الحماية المدنية في الإسماعيلية  إخطارًا بنشوب حريق بمخزن زيوت ومواد بترولية، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران.

وجرت عملية التبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية، كما تم إجراء حصر للخسائر بمعرفة الجهة المسؤولة عن المخزن، وتبين بشكل مبدئى احتراق كميات من الأخشاب الموجودة بالمخزن ، بالإضافة إلي امتداد الحريق  الي الدور الرابع بالمنزل المجاور.

حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية
حريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية

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