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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"عصابة عظيمة" يحتفظ بـ بالتواجد في الأعلي إيرادات بالسينمات السعودية

عصابة عظيمة
عصابة عظيمة

تمكن فيلم عصابة عظيمة من بطولة إسعاد يونس ، من الاحتفاظ بتواجده في قائمة الاعمال الأعلي تحقيقا للايرادات في السينمات السعودية هذا الاسبوع . 

واستظاع الفيلم ان يتواجد في المركز السابع ، في قائمة الاعمال الاعلي تحقيقا للايرادات في السعودية . 

وفيلم "عصابة عظيمة" بطولة: إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

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كشفت الفنانة إسعاد يونس عن بعض تفاصيل فيلمه الأخير "عصابة عظيمة" والذى يعرض حاليا فى السينما.

وقالت إسعاد يونس خلال تصريحات إذاعية، إن ردود الأفعال على فيلم عصابة عظيمة جميعها مبشرة وإيجابية، معلقة: وإحنا بنصور الفيلم بنحسب قوي المشاهد هيستقبل الفيلم إزاي، وأي رد فعل يتم حسابه ونرى عما إذا كانت حساباتنا مظبوطة أم لا.

 

 

وتحدثت إسعاد يونس عن ضرورة ان تتحلى روح اى إنسان بالشبابية موضحة : أنا معنديش إحساس إن شخص يكون متميز على شخص آخر، والحفاظ الأول على شباب روحك مهم أيًا كان عمرك، ولازم روحك تكون شابة طول الوقت وإلا مش هتكملي بقول دايما متدوش فرصة لحد يعجزكم أو يكسركم بدري، ولا بد نفضل أحياء عشان ربنا عايز ده.

 

 

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