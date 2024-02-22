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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكوم عليه بالحبس 69 سنة.. القبض على هارب بالأقصر

صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطل ) بدائرة مركز شرطة أرمنت ، محكوم عليه فى ( 54 حكم "جزئى مستأنف" .. بإجمالى عقوبات بالحبس أكثر من 69 سنة فى قضايا "تبديد").

كما تم ضبط (شخصين) أحدهما محكوم عليه بالحبس 15 سنة (فى قضايا "إستيلاء على مال عام").. والآخر محكوم عليه بالحبس أكثر من 15سنة (فى قضية "تبديد").

 بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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