محكوم عليه بالحبس 69 سنة.. القبض على هارب بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطل ) بدائرة مركز شرطة أرمنت ، محكوم عليه فى ( 54 حكم "جزئى مستأنف" .. بإجمالى عقوبات بالحبس أكثر من 69 سنة فى قضايا "تبديد").

كما تم ضبط (شخصين) أحدهما محكوم عليه بالحبس 15 سنة (فى قضايا "إستيلاء على مال عام").. والآخر محكوم عليه بالحبس أكثر من 15سنة (فى قضية "تبديد").

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.