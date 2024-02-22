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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

واحد من المهمومين بالشأن الوطني.. مصطفى بكري ينعى هاني الناظر بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعى الإعلامي مصطفى بكري، الدكتور هاني الناظر، الذي وافته المنيه بعد صراع مع مرض السرطان. 

وكتب عبر أكس: “أتقدم بالعزاء إلي أسرة الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق لمركز البحوث بعد صراع مع مرض السرطان الذي اكتشف الإصابة به مؤخرا ، كان واحدا من المهمومين بالشأن الوطني ، وكان من الناصحين في أزمة مرض كورونا ومرجعية للكثيرين .. رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

وأعلن الدكتور محمد الناظر، نجل هاني الناظر خبر وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، وصلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء”. 

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