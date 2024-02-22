عميد معهد البحوث الطبية توضح لـ"صدى البلد" مخاطر تناول حبوب المنبهات على الطلاب.. أفضل طرق التغذية لتحسين التركيز وتنشيط ذاكرة.. وتحذر من تناول هذه الأطعمة

الدكتورة ايمان كامل تكشف لـ"صدى البلد":

أهمية التغذية الصحية وأثرها على التحصيل الدراسي للطلاب

حقائق عن تناول حبوب المنبهات وتأثيرها على الطلاب

نصائح غذائية لتحسين التركيز وتنشيط ذاكرة الطلاب

نصائح للطلاب لتعزيز الأداء الدراسي بطرق صحية وبدون مخاطر

طرق الحفاظ على نمط حياة صحي خلال فترة الدراسة

الطرق الصحية لتعزيز التركيز والذاكرة خلال موسم الامتحانات

أكدت الدكتورة ايمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية الحذر والترويج لطرق صحية لتعزيز القدرات الذهنية والجسدية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، مشددة علي ضرورة التنبيه حول خطورة تناول حبوب المنبهات كوسيلة لتعزيز الأداء الدراسي، حيث يعتمد الطلاب على هذه الحبوب لزيادة الأداء دون أخذ في اعتبارهم المخاطر الجسدية والنفسية لهذا السلوك.

المخاطر المحتملة لتناول حبوب المنبهات

وأضافت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تناول حبوب المنبهات تشكل خطرًا على الصحة الفورية ويفتح الباب أمام زيادة ضربات القلب والقلق والتوتر، مما يجعل استخدام المنبهات الدماغية الطلاب أكثر عرضة للتأثير الضار على صحتهم، مما يؤدي إلى انخفاض التحصيل الدراسي، نتيجة لقلة قدرة على التركيز والتعلم.

وأشارت الدكتورة ايمان كامل، إلى أن تناول حبوب المنبهات يكون له آثار جانبية خطيرة على الصحة، بما في ذلك التأثير على النوم والشهية، وتقليل التركيز والانتباه، مؤكدة أن هذه الحبوب قد تكون بداية النهاية لمستقبل الطلاب إذا لم يتم التحكم في استخدامها.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض

ونصحت عميد معهد البحوث الطبية، الطلاب بأن يؤدي السهر ليلًا إلى انخفاض الأداء الدراسي، حيث تقل قدرتهم على التعلم والفهم، لان الإنسان يحتاج إلى النوم بعدد ساعات محددة خلال فترة الليل، فإن نقصت هذه الساعات عن الحد اللازم فإنها تسبب المشاكل المختلفة، موضحة أن السهر ليلًا أيضًا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، مثل السمنة.

البحث عن بدائل آمنة وفعالة

ولفتت الدكتورة ايمان كامل، على أهمية البحث عن بدائل آمنة وفعالة لتعزيز الأداء الدراسي، مثل:

تناول شرب الماء:

يتم ترطيب الجسم من خلال الحصول الجسم على الكمية الكافية من الماء لأداء وظائفه بشكلٍ سليم، ومن المعروف أن الماء هو أفضل وسائل ترطيب الجسم الطبيعية.

تحسين نمط الحياة:

تشمل الغذاء الصحي، والنوم الكافي، وممارسة الرياضة بانتظام.

تقنيات الدراسة الفعالة:

تنظيم الوقت، واعتماد أساليب فعالة في الدراسة.

ممارسة الرياضة بانتظام:

تساعد الرياضة على تحسين الذاكرة والتركيز، وبالتالي فهي مفيدة للطلاب.

تناول الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية:

الاعتماد على غذاء صحي وغني بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العقلية.

دعوة إلى التوعية

وأختتمت عميد معهد البحوث الطبية، بالدعوة إلى التوعية حول مخاطر تناول حبوب المنبهات وتشجيع الطلاب على اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز صحتهم العامة وأدائهم الدراسي بطرق آمنة وصحية، والبحث عن وسائل بديلة وصحية لتعزيز التركيز والأداء الدراسي، مثل تحسين نمط الحياة والغذاء الصحي وتعزيز تقنيات الدراسة الفعالة.

الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث

ومن جانبه، أكدت الدكتورة ايمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية اتباع نمط حياة صحي خلال فترة الامتحانات، وقدمت توجيهات حول كيفية الحفاظ على مستويات الإجهاد عند الحد الأدنى وتحقيق أفضل النتائج خلال فترة الامتحانات.

أسلوب حياة صحي

أشارت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أهمية اعتماد أسلوب حياة صحي يتضمن تناول الماء لتجنب الجفاف، وتناول طعام متوازن ومغذي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم، موضحة أن تلك العناية بالجوانب الأساسية للصحة تلعب دورًا كبيرًا في تقليل مستويات الإجهاد وتعزيز الأداء العقلي والجسدي.

أهمية النوم الجيد

وأوضحت الدكتورة ايمان كامل، أن النوم الجيد ليلًا يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الأداء العقلي والتركيز، ويفضل تحديد ساعات النوم الكافية للحفاظ على استعداد العقل والجسم.

تحديد الأهداف الواقعية

وشددت عميد معهد البحوث الطبية، على أهمية تحديد الأهداف الواقعية خلال فترة الامتحانات، مع التركيز على العمل بجدية والابتعاد عن الضغوط الزائدة.

التوازن بين العمل والاستراحة

وأوصت الدكتورة ايمان، بتحقيق التوازن بين الدراسة والاستراحة، وعدم التجاوز في الالتزام الزمني، حيث يمكن للفواصل القصيرة من الراحة أن تكون مفيدة للتجديد والتجديد.

التغذية الصحية

وركزت عميد معهد البحوث الطبية، على أهمية التغذية الصحية وتناول وجبات متوازنة لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة وتحسين التركيز والذاكرة.

وأضافت الدكتورة ايمان كامل، على أن الرعاية الجيدة للصحة العامة تسهم في تحقيق أقصى استفادة من فترة الامتحانات وتحقيق النجاح الدراسي المرجو.

الدكتورة ايمان كامل عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث

ومن جانب أخر، أكدت الدكتورة ايمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية التغذية السليمة كعنصر حيوي في تحسين تركيز الطلاب خلال فترة الامتحانات، موضحة أن التغذية السليمة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل أداء في الامتحانات، وتوفير الطاقة اللازمة لمجابهة التحديات الدراسية بنجاح.

تأثير التغذية على الأداء العقلي

وأشارت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن الغذاء يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الأداء العقلي، حيث يحتاج الجسم إلى تغذية جيدة للقيام بوظائفه بكفاءة، والعناصر الغذائية الصحيحة تسهم في تعزيز الذاكرة والتركيز.

وشددت الدكتورة ايمان كامل، على ضرورة وجود الأكلات التي تحتوي على مضادات الاكسدة، مع البعد عن السكريات الشديدة والنشويات والمقليات والمنبهات ومشروبات الطاقة.

أفضل أنواع الطعام للتركيز

ونصحت عميد معهد البحوث الطبية، بتضمين الطعام الصحي في وجبات الطلاب، مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية، وأن تكون الأطعمة الغنية بالأوميغا-3، مثل السمك والمكسرات، مفيدة لتحسين وظائف الدماغ.

تجنب الأطعمة الضارة

حذرت الدكتورة ايمان، من تناول الأطعمة الضارة مثل الزيوت المهدرجة والوجبات السريعة والحلويات بكميات كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي زيادة مستويات السكر والدهون إلى تقليل التركيز.

الهيدرات

ولفتت عميد معهد البحوث الطبية، على أهمية الهيدرات في تحسين وظائف الدماغ، يجب على الطلاب شرب كميات كافية من الماء للمحافظة على تركيز جيد وتجنب الجفاف.

الوجبات الصغيرة والمتكررة

وطالب الدكتورة ايمان كامل، الطلاب بتناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدلاً من وجبات كبيرة، حيث يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات الطاقة والتركيز.

الاعتدال في التغذية

وشددت عميد معهد البحوث الطبية، على أهمية تحقيق التوازن في التغذية، وتجنب التفريط في تناول أي نوع من الأطعمة.