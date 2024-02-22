وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة ويدمر حياة أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف فلسطيني.

وأضاف الصفدي في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية: "لا كلمات تصف بربرية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يموتون جوعا ويعانون أسوأ مراحل المجاعة، إرهاب المستوطنين شر يتفاقم والضحايا هم الفلسطينيون الأبرياء وبيوتهم ومقدراتهم"، لافتا إلى أن عدد المستوطنين وصل اليوم إلى 700 ألف وزاد بنسبة أكثر من 150% منذ عام 1993.

وأشار وزير الخارجية الأردني أن إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي، وقد سمح لها بعدم الاكتراث.

وشدد الصفدي إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام من دون إقامة الدولة الفلسطينية، لافتا أنه يجب تحقيق حل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة.

وأوضح الفلسطينيون يقتلون بالمئات يوميا في غزة والضفة الغربية جراء عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتدمر حياة أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وتفرض التغيير الديموغرافي وتحرم الفلسطينيين من بيوتهم.