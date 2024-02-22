مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية : أسعار المنتج المحلي تقل عن المستورد 50%

قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال و اللقاحات البيطرية، إن جميع الأمصال و اللقاحات متوفرة في مصر، مؤكداً أن تداول الأمصال و اللقاحات البيطرية في مصر يتم من خلال الإنتاج المحلي، من خلال معهد بحوث الأمصال و اللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بالإضافة إلى 3 شركات قطاع خاص استثماري.

مدير معهد الأمصال و اللقاحات البيطرية : أسعار المنتج المحلي تقل عن المستورد 50%



وأضاف محمد سعد خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن جميع الكيانات المنتجة سواء القطاع الحكومي أو الخاص، معتمدة بشهادة التصنيع الجيد ، ومعتمدة من شهادات الأيزو.



وأشار محمد سعد مدير معهد الأمصال و اللقاحات البيطرية إلى، أن أسعار المنتج المحلي تقل عن المستورد بنسبة أقل من 50% ، و المنتج المحلي يتمتع بفاعلية و أمان على أفضل مستوى عالمي .