صندوق تحيا مصر يوفر 413 طن غذاء لـ 170 ألف مواطن بالقليوبية

أطلق صندوق تحيا مصر اليوم/الخميس/قافلة جديدة محملة بنحو 413 طنا من المواد الغذائية الجافة؛ وذلك ضمن قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة القليوبية ، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم ؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.



وفي هذا الإطار..استقبل محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان قافلة أبواب الخير ليتم توزيعها على 170 ألف مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في عدة مراكز منها بنها وطوخ وكفر شكر وشبين القناطر والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والعبور والخصوص في المحافظة.



ومن جانبه .. أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبدالفتاح أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتحصل كل أسرة على كرتونة 12.5 كيلو تحتوي على 5 كيلوجرامات أرز ، و3 كيلوجرامات مكرونة، و2 كيلوجرام سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم.



وقال المدير التنفيذي للصندوق : إن مبادرة أبواب الخير تستهدف الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لقواعد الأسر المستهدفة لدى الصندو ق، حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين، في كل القرى والنجوع في جمهورية مصر العربية.



جدير بالذكر أن مبادرة أبواب الخير لها عظيم الأثر لأنها تلمس حياة المواطن بشكل مباشر خلال شهر رمضان الكريم ، حيث توفر المواد الغذائية الجافة وتوفر الملايين من وجبات الإفطار والسحور للصائمين من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم.



وتأتي المبادرة ضمن اهتمام الصندوق بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.

