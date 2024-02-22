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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الأقصر تشارك الحفل الختامى لمنتدى الشباب العربى الثانى عشر | صور

صدى البلد

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بحضور اللواء  مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة الحفل الختامى لمنتدى الشباب العربى الإفريقى الثانى عشر تحت عنوان (التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى) الذى ضمت فعالياته زراعة شجرة بإسم كل دولة وجامعة مشاركه بالمنتدى فى الغابات الشجرية بالحبيل بالحبيل

 

 وتم تكريم رئيس شركة مياه الأقصر على الجهود المبذولة بالمنتدى وتكريم المشاركين ضمن فعاليات الحفل الختامى وفى كلمته شكر اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر جميع الحضور من الدول العربية والإفريقية، 

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والجدير بالذكر أن المنتدى ضم تجمع الشباب المصرى والعربى حول أحد القضايا الهامه وهى قضايا المياه والوعى المائى، وترأس المنتدى السيد الدكتور ممدوح رشوان أمين العام الإتحاد العربى للشباب والبيئة، وشمل المنتدى عدد 300 مشارك من الدول العربية والجامعات المصرية ضمت ( مصر - فلسطين - لبنان - الأردن - السعودية - الجزائر - السودان - ليبيا - تونس - جامعة القاهرة - جامعة بنى سويف - جامعة هليوبوليس - معاهد العبور - جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة - الإتحاد العربى - منظمة اليونسيف )، وبمشاركة منظمة اليونسيف، دكتورة سيلينا بيراكتيفتش رئيس قسم الصحه فى منظمة الامم المتحده للطفوله بمنظمة اليونيسف، دكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى، أستاذة رشا مرزوق ايراهيم وفريق العمل بمنظمة اليونسيف.

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