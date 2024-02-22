فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور

نشرت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وأطلت سارة سلامة، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم جريء ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور سارة سلامة