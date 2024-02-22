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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس المجلس الأكاديمي لضمان جودة التعليم باليمن تشيد بجهود جامعة الأزهر التعليمية

وفد اليمن
وفد اليمن

استقبل الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، وفد المجلس الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي باليمن الذي ضمَّ: الدكتورة سوسن باخبيرة، رئيس المجلس الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي باليمن، والدكتورة هدى باسليم، مدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، والدكتور عبد الرقيب السماوي، مدير الإدارة العامة للاعتماد والتراخيص. 

رئيس المجلس الأكاديمي لضمان جودة التعليم باليمن تشيد بجهود جامعة الأزهر التعليمية

وبحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المصرية للتعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد، مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة المصرية للتعليم المستمر.

ورحب الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة، بالوفد اليمني في رحاب الجامعة، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات بين اليمن وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن جامعة الأزهر لا تدخر وسعًا في مد يد العون للأشقاء من الدول العربية؛ انطلاقًا من منهج الأزهر الشريف الوسطي المعتدل الضارب بجذوره في أعماق التاريخ نحو ما يزيد على 1083 عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة الإنسانية كلها.

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من جانبها أشادت الدكتورة سوسن باخبيرة، رئيس المجلس الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي بالجمهورية اليمنية، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

أعقب ذلك قيام الوفد اليمني بزيارة كلية طب البنين بالقاهرة، وكان في استقبالهم الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فيصل زايد، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية؛ والدكتور مصطفي عبد الناصر مدير وحدة ضمان الجودة السابق،والدكتور أحمد نوح نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، حيث تم اصطحاب الوفد اليمني في زيارة تفقدية لأقسام الكلية المختلفة؛ للتعرف على العملية التعليمية والنظام التعليمي الجديد (برنامج الطب التكاملي) إضافة إلى ذلك التقى الوفد اليمني مع الطلاب اليمنيين الدارسين في كلية الطب، وتحدثوا معهم عن العملية التعليمية والاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة وكلية الطب بهم؛ باعتبارهم سفراء للأزهر في بلادهم يحملون رسالته الوسطية إلى جميع أنحاء العالم.

وخلال الزيارة عبر الوفد اليمني عن سعادته بما شاهده على أرض الواقع في كلية الطب من تطوير شامل في جميع المجالات العلمية، ورحب بالتعاون مع جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية وفق الضوابط المنظمة لذلك.

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